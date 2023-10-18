В Минфине отказались использовать ИИ при составлении бюджета

"Пока таких конкретных планов нет. Конечно, у нас многие процессы автоматизированы. Но говорить о том, что самообучающие алгоритмы будут использованы в бюджетном процессе в ближайшее время пока нет возможности", - сказал он.

Чебесков также отметил, что этот вопрос может быть рассмотрен в будущем и допустил, что уже автоматизированные на данный момент процессы могут быть перестроены с использованием искусственного интеллекта, но говорить об этом на сегодняшний день еще рано.