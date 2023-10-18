В Минфине отказались использовать ИИ при составлении бюджета

В Минфине не планируют использовать ИИ при составлении бюджета
Министерство финансов России на данный момент не планирует использовать искусственный интеллект при составлении бюджета. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции "Финтех" газеты "Ведомости".
"Пока таких конкретных планов нет. Конечно, у нас многие процессы автоматизированы. Но говорить о том, что самообучающие алгоритмы будут использованы в бюджетном процессе в ближайшее время пока нет возможности", - сказал он.
Чебесков также отметил, что этот вопрос может быть рассмотрен в будущем и допустил, что уже автоматизированные на данный момент процессы могут быть перестроены с использованием искусственного интеллекта, но говорить об этом на сегодняшний день еще рано.
В апреле Чебесков говорил, что Министерство финансов допускает в будущем использование искусственного интеллекта для формирования каких-то базовых прогнозов бюджета и формирования базового бюджета.