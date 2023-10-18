Названа валюта, обогнавшая евро в торговых расчетах через SWIFT
Данные SWIFT свидетельствуют об увеличении доли юаня в торговых расчетах через международную платежную систему в сентябре до рекордных 5,8%. Так, он обогнал евро и занял вторую строчку в рейтинге основных валют в торговле, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы.
Доллар сохранил статус главной торговой валюты. Его доля оценивается в 84,15%.
Специалисты зафиксировали рост доли китайской валюты за месяц на 1 процентный пункт. Так, она достигла 5,8%. «Европеец» в этом рейтинге упал на одну позицию: его удельный вес в торговых расчетах уменьшился на 1 процентный пункт, до 5,43%.
В топ-5 также попали японская иена (1,4%) и саудовский риал (0,56%).
Ранее РБК со ссылкой на проект регулятора и аналитиков сообщил, что Банк России нашел способ обхода системы SWIFT с помощью цифрового рубля. Как отмечалось, решить ситуацию позволит подключение к нему иностранных банков. Также подчеркивалось, что возможность присоединяться к платформе для проведения транзакций в обход международной системы есть у всех иностранных кредитных организаций.