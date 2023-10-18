Юань впервые стал второй мировой валютой в торговых расчетах через SWIFT

Доля юаня в международных расчетах увеличилась с 4,82% в августе 2023 года до 5,8% в сентябре, что является максимумом за последние пять лет, в течение которых ведется статистика. Так, юань обогнал евро и впервые стал второй основной валютой в торговле, следует из данных международной системы SWIFT.