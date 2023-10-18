Цена доставки российской нефти в Индию резко выросла

Стоимость фрахта танкеров для поставок российской нефти в Индию из портов Балтийского моря выросла в среднем в полтора раза только за последнюю неделю. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По их данным, все больше судовладельцев покидают рынок из-за первых санкций США против судов, которые везут сырье с нарушением правил ценового потолка. В результате оставшиеся на маршруте танкеры поднимают цены. Если до санкций рейс обходился в 4,5-4,8 миллиона долларов, то в понедельник ставки выросли до 7,5 миллиона долларов. Собеседники агентства считают, что рост ставок продолжится по мере усиления контроля со стороны Вашингтона.

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Такая тенденция ставит под угрозу стремление Москвы снизить дисконт на свою нефть по отношению к эталонным сортам. Один из опрошенных трейдеров считает, что скидки на Urals, основной экспортный сорт для России, могут начать расти.

В последнее время дисконт стабилизировался на уровне 11-12 долларов за баррель, хотя в начале года он достигал 35-38 долларов. Затем разрыв стал постепенно снижаться, российские компании находили новых партнеров и возможности для вывоза, а большее количество перевозчиков способствовало удешевлению фрахта.

Ранее исполняющий обязанности помощника министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Нострэнд заявил о начале работы над вторым этапом потолка цен на российскую нефть сразу по двум направлениям. Одним из них, по его словам, должно стать усиление санкций против тех, кто помогает обходить ограничения, в том числе судовладельцев. В рамках второго направления Белый дом хочет увеличить издержки для российских компаний при транспортировке по морю. Целью санкций, подчеркнул Ван Нострэнд, является снижение доходов российской власти, чтобы ради заставить Москву опустошать военные фонды ради других целей.