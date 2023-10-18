Пакистан открыл прямой импорт российской нефти для компаний

По данным издания, решение связано с затянувшимся процессом реализации плана по заключению долгосрочного межправительственного соглашения двух стран об импорте нефти и создании специальной компании для ее приобретения. Источники газеты заявили, что из-за высоких рисков импорта через эту компанию было решено отложить ее создание. Теперь пакистанские импортеры смогут напрямую заключать контракты с российскими поставщиками.