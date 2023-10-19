Экономист предсказал курс рубля к концу 2023 года

«Я думаю, что введение обязательной продажи выручки экспортеров приведет к укреплению рубля. Но если брать предельный диапазон, то я не думаю, что рубль укрепится больше 90 рублей за доллар. Мне кажется это маловероятным, хотя полностью исключать этого нельзя», — заявил он.