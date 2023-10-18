Названа самая сильная валюта

Пакистанская рупия в сентябре 2023 года укрепилась после достижения исторического минимума и стала самой сильной валютой в мире по итогам месяца. Об этом со ссылкой на биржевые данные сообщает CNBC.

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По данным Лондонской фондовой биржи, в начале сентября пакистанская валюта упала до рекордно низкого уровня в 307 рупий по отношению к доллару США, а затем выросла в цене более чем на восемь процентов, продемонстрировав самый сильный отскок среди других валют.

«Пакистанская рупия в этом месяце показала лучшие результаты во всем мире, чему способствовали правительственные меры по пресечению незаконной торговли долларами», — говорится в недавнем отчете финансовой компании HDFC securities.

Руководитель отдела исследований брокерской фирмы по ценным бумагам Arif Habib Limited Тахир Аббас подтвердил эти данные и заявил, что, учитывая ужесточение государственного регулирования, ожидается дальнейшее укрепление рупии. По данным местных СМИ, Федеральное следственное агентство Пакистана провело по всей стране рейд на биржевые компании, причастные к незаконным валютным операциям, которые занимались покупкой и продажей долларов по неофициальным каналам без соответствующей документации.

Аббас также отметил, что правительству Пакистана стоит сосредоточить усилия на продвижении экспорта и привлечении прямых иностранных инвестиций в страну. Рост зарубежных инвестиций увеличит спрос на валюту страны и повысит ее обменный курс, объяснил он.