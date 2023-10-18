В России за неделю подешевели три марки топлива

Средняя стоимость бензина в России подешевела за неделю с 9 по 15 октября с 55,41 до 55,25 рубля за литр, сообщили в пресс-службе Росстата.

Бензин марки АИ-92 снизился в цене на 19 копеек — с 51,12 до 50,93 рубля за литр, марки АИ-95 — с 55,81 до 55,63 рубля, дизельное топливо подешевело с 64,61 до 64,39 рубля. Бензин марки АИ-98 и выше подорожал на три копейки — с 68,30 до 68,33 рубля.

С 10 по 16 октября цены на бензин снизились в 65 субъектах РФ, выросли — в четырех. Больше всего он подешевел в Севастополе и Крыму — на 4,5 и 4,3 процента соответственно. Больше всего бензин подорожал в Якутии (на 8,7 процента).

Как писала «Парламентская газета», в сентябре высокие цены на топливо за границей привели к резкому росту экспорта российского сырья, что привело к дефициту и подорожанию на внутреннем рынке. Коммерсанты стали скупать бензин, предназначавшийся для отечественных АЗС, и по серым схемам отправлять в другие страны.