Стоимость добычи нефти и газа в России выросла в сентябре на 14 процентов
Стоимость добычи нефти и газа выросла в России в сентябре на 14,6 процента по сравнению с августом. Эти данные содержатся в подготовленном Росстатом индексе цен производителей промышленных товаров в сентябре.
Также сильно выросли за месяц цены на производство кокса и нефтепродуктов — на 12,4 процента. Незначительно снизились в сентябре стоимость производства, передачи и распределения электроэнергии — на 1,1 процента.
В целом в сентябре индекс цен производителей промышленных товаров вырос на 4,7 по сравнению с августом и на 20,7 процента с начала года.