Стоимость добычи нефти и газа в России выросла в сентябре

Стоимость добычи нефти и газа выросла в России в сентябре на 14,6 процента по сравнению с августом. Эти данные содержатся в подготовленном Росстатом индексе цен производителей промышленных товаров в сентябре.

Также сильно выросли за месяц цены на производство кокса и нефтепродуктов — на 12,4 процента. Незначительно снизились в сентябре стоимость производства, передачи и распределения электроэнергии — на 1,1 процента.