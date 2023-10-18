Reuters: G7 19 октября обсудит варианты запрета на импорт российских алмазов с 2024 года

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Представители стран Группы семи (G7) в четверг обсудят альтернативные варианты введения запрета на импорт российских алмазов с 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на попавшие в его распоряжение документы.

Сообщается, что в ходе встречи на техническом уровне будут рассмотрены предложения, подготовленные Бельгией, Индией, Францией, а также Всемирным алмазным советом (World Diamond Council, WDC) - организацией, объединяющей представителей всех сегментов алмазной отрасли. Как пишет Reuters, готовящийся запрет вызывает существенные противоречия из-за потенциальных последствий для мирового алмазного рынка и места, которое на нем занимает Россия, обеспечивающая 30% добываемых в мире алмазов. На страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), которые намерены отказаться от значительной части российской продукции, приходится 70% мирового спроса на алмазы.

Видео дня

"Причина того, что мы стоим на месте, отчасти в том, что это не прямой запрет, и он будет касаться российских алмазов, поступающих в страны G7 из-за пределов России. Это все усложняет", - заявили Reuters близкие к процессу источники, отметив, что трения вызывает также необходимость выбирать между полным согласованием всех технических вопросов и желанием как можно раньше сделать громкое политическое заявление. "Чтобы уложиться в срок до 1 января, нам совершенно необходимо все прояснить уже в ноябре", - заявил один из собеседников агентства.

Как пишет Reuters, сторонам необходимо прийти к согласию по поводу того, как будет подтверждаться происхождение алмазов, каким будет ограничение по их весу и где будет проводиться верификация камней, поступающих на рынки G7. Бельгия хочет, чтобы это происходило в Антверпене - одном из мировых центров обработки алмазов. Индия настаивает на Мумбаи, а Франция предлагает менее централизованную модель, чтобы избежать эффекта бутылочного горлышка. WDС же выступает за систему, предполагающую отраслевое саморегулирование. Пороговым значением веса камней, которые подпадут под запрет, может стать один карат.