G7 обсудит варианты запрета на импорт российских алмазов с 2024 года

Представители стран G7 обсудят 19 октября альтернативные варианты введения запрета на импорт российских алмазов с 2024 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

В ходе встречи будут рассматриваться предложения, подготовленные Бельгией, Индией, Францией, а также организацией World Diamond Council (WDC), объединяющей представителей всех сегментов алмазной отрасли.

В материале уточняется, что запрет вызывает противоречия из-за потенциальных последствий, так как Россия обеспечивает добычу 30% алмазов в мире, а на страны G7, которые намерены отказаться от российской продукции, приходится 70% мирового спроса на алмазы.

"Причина того, что мы стоим на месте, отчасти в том, что это не прямой запрет, и он будет касаться российских алмазов, поступающих в страны G7 из-за пределов России. Это все усложняет", – заявил один из источников издания.

Собеседники агентства также заявили, что трения вызывает также необходимость выбирать между полным согласованием технических вопросов и желанием как можно раньше сделать громкое политическое заявление.

Ранее СМИ сообщали о том, что Евросоюз собирается ввести санкции на российские алмазы в октябре–ноябре этого года.