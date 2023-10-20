Оценены последствия обмеления крупнейшей на Земле реки

Речные перевозки зерна на севере Бразилии приостановлены из-за рекордного обмеления Амазонки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местного поставщика Serveporto.

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Конвои с зерновозами, в особенности баржи с малой осадкой, с трудом продвигаются по обмелевшим рекам, перевозя все меньше грузов. Сложности в навигации по рекам Тапажос и Мадейра — притокам Амазонки — влияют на работу зерновых терминалов. На них основывается логистика зерновых перевозок в Бразилии, пишет компания.

Баржевая компания Hidrovias do Brasil заявила, что ее суда с удобрениями и зерном продолжают курсировать между Итаитубой и Баркареной. При этом на наиболее обмелевших участках используются маневренные толкачи. Ассоциация экспортеров зерна ANEC увеличила поток грузов на южные терминалы. Прежде северные порты обеспечивали значительную часть экспорта кукурузы и сои.

Ранее бразильские власти уведомили, что зерновой терминал Итакуатиара и два крупных контейнерных пункта вблизи Манауса работают с пониженной пропускной способностью. При этом в своей работе компании всегда учитывали последствия периодической засухи в регионе. Правительство приняло решение выделить почти 20 миллионов долларов (1,9 миллиарда рублей) на проведение экстренных дноуглубительных работ.