Минфин США разрешил проведение части операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы

Минфин США одобрил ряд операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией.

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«Выпущена генлицензия сроком на шесть месяцев, временно разрешающая операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что действие генлицензии будет продолжено в случае, если Венесуэла исполнит обязательства по проведению выборов в стране.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что власти Соединённых Штатов и Венесуэла заключили сделку, по которой Вашингтон ослабляет санкции против венесуэльского нефтяного сектора, а Каракас, в свою очередь, проводит президентские выборы под международным наблюдением.

При этом отмечается, что сделка не подразумевает разморозку активов Венесуэлы на территории Соединённых Штатов.