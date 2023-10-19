Китайская экономика замедлилась

По итогам третьего квартала экономика Китая выросла на 4,9 процента в годовом выражении. Однако значение июля-сентября оказалось на 1,4 процента ниже показателя апреля-июня, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Во втором квартале темпы роста китайского ВВП составили 6,3 процента и стали наибольшими в этом году. Таким образом, этот показатель КНР к концу сентября оказался вблизи уровня января-марта в 4,5 процента, уточнили в ведомстве.

Годового прироста в третьем квартале удалось достичь во многом благодаря увеличению объемов промышленного производства на 4,5 процента к концу сентября, а также наращиванию оборотов розничной торговли. Объемы этого вида продаж в азиатской стране в годовом выражении выросли на 5,5 процента.

При этом по итогам первых девяти месяцев 2023 года ВВП азиатского государства увеличился на 5,2 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го. На этом фоне аналитики полагают, что к концу декабря властям КНР удастся достичь целевого показателя роста экономики в 5 процентов.