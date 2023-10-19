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Казахстан прекратит поставки продукции военного назначения в РФ из-за санкций

Всего речь идёт о приостановке экспорта 106 видов товаров.

Казахстан перестал отправлять в Россию 106 видов товаров
© РИА Новости

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев уточнил, что в списке ограничений находятся «дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция».

Токаев пообещал соблюдать санкции против России

В конце сентября президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму, введённому в отношении Москвы странами Запада.

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