Казахстан перестал отправлять в Россию 106 видов товаров

Всего речь идёт о приостановке экспорта 106 видов товаров.

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев уточнил, что в списке ограничений находятся «дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция».

В конце сентября президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму, введённому в отношении Москвы странами Запада.