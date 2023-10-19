В России анонсировали возможность расплачиваться картой «Мир» на Кубе
В ближайшее время на Кубе можно будет расплатиться рублями по карте «Мир», заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель делового совета «Россия — Куба» Торгово-промышленной палаты Борис Титов.
«В ближайшее время на Кубе откроется возможность расплачиваться рублями по карте «Мир», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.
Президент России Владимир Путин отметил, что карта МИР постепенно получает признание за рубежом.