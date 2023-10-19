Стало известно о прекращении поставок в Россию товаров из Казахстана

Казахские СМИ пишут о прекращении поставок в Россию 106 наименований товаров из-за наложенных Западом санкций. Об этом сообщило издание zakon.kz.

Издание сообщило, что о прекращении поставок рассказал в кулуарах казахского Сената вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев. По его словам, это товары военного назначении: дроны, запчасти к ним, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция.