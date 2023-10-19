Спрогнозировано вхождение Индии в тройку самых крупных экономик мира
Директор по исследованиям рынков Азиатско-Тихоокеанского региона JPMorgan Джеймс Салливан ожидает укрепления позиций Индии – страна, как утверждает он, может стать третьей по величине экономикой мира через четыре года, передает издание Business Standard.
В компании считают, что очень сильные долгосрочные стимулы делают Индию «ключевым игроком со структурной точки зрения».
Салливан также прогнозирует рост доли промышленного производства в ВВП Индии с 17% до почти 25%, а также двукратное увеличение экспорта. Так, он может превысить $1 трлн, считает директор по исследованиям рынков.
Салливан отметил, что в долгосрочной перспективе произойдут огромные изменения в общей структуре индийской экономики.
Ранее стало известно, что инфляция в Индии в апреле была минимальной за 18 месяцев. В апреле 2023 года рост потребительских цен в Индии замедлился третий месяц подряд и составил 4,7% в годовом выражении. Данный уровень является минимальным подъемом за последние восемнадцать месяцев - с октября 2021 года. В мае инфляция составляла 5,7%.