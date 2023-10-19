Спрогнозировано вхождение Индии в тройку самых крупных экономик мира

Директор по исследованиям рынков Азиатско-Тихоокеанского региона JPMorgan Джеймс Салливан ожидает укрепления позиций Индии – страна, как утверждает он, может стать третьей по величине экономикой мира через четыре года, передает издание Business Standard.

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В компании считают, что очень сильные долгосрочные стимулы делают Индию «ключевым игроком со структурной точки зрения».

Салливан также прогнозирует рост доли промышленного производства в ВВП Индии с 17% до почти 25%, а также двукратное увеличение экспорта. Так, он может превысить $1 трлн, считает директор по исследованиям рынков.

Салливан отметил, что в долгосрочной перспективе произойдут огромные изменения в общей структуре индийской экономики.