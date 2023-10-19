Пакистанская компания договорилась о закупках нефти у России

Пакистанская нефтеперерабатывающая компания (Pakistan Refinery Limited, PRL) договорилась с российской стороной о закупках нефти, утверждают пакистанские СМИ.

PRL заключила долгосрочный контракт с Россией, первые поставки планируются в декабре 2023 года, утверждает пакистанская Express Tribune, передает РИА «Новости».

Источники издания уточнили, что PRL определили в качестве закупщика закупочной организацией. Закупки планируется производить на коммерческих условиях, но в «рамках международных обязательств страны».

Также PRL договорилась с китайской United Energy Group (UEG) о модернизации нефтеперерабатывающего завода. Китайская компания планирует вложить 1,5 млрд долларов в расширение производственных мощностей пакистанского производителя.