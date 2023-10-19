Мишустин: Россия может выйти на мировые рынки без участия Запада
Российское государство совместно с другими странами может обеспечить доступ на мировые рынки без участия западных посредников, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Выступая на Международном экспортном форуме «Сделано в России – 2023», Мишустин заявил, что множество стран хотят вести дела с Россией. Он выразил уверенность, что Россия и ее партнеры смогут обойтись без западных посредников и обеспечить доступ на мировые рынки на основе собственной или созданной общими силами инфраструктуры внешней торговли, передает ТАСС.
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Премьер подчеркнул, что «прогресс в этом деле есть, и немалый».
По словам Мишустина, большинство стран понимают, что справедливая мировая экономика невозможна без изменения статус-кво Запада, старающегося установить контроль над глобальной экономикой.
«Подавляющее большинство стран – и Россия в их числе – понимают, что более справедливая многополярная мировая экономика, по-настоящему инклюзивное развитие невозможны без изменения статус-кво. Без создания новых альянсов. В том числе с участием государств Глобального Юга», – указал он.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, какое место занимает Россия по торговле с Китаем.