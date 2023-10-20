Россия увеличила поставки нефти в Индию в два раза в апреле - сентябре

Россия более чем вдвое нарастила в апреле - сентябре поставки нефти в Индию, которая является третьим по величине импортером и потребителем углеводородов в мире. Об этом свидетельствуют данные, приведенные газетой The Economic Times.

За указанный период южноазиатская республика ввозила из РФ в среднем 1,76 млн баррелей в сутки, что более чем вдвое превышает объем поставок за аналогичный период 2022 года.

Доля российской нефти в импорте в Индию достигает сейчас 40%. Одновременно, по информации издания, произошло снижение закупок у стран ОПЕК, что "привело к падению доли картеля в общем импорте республикой углеводородов до самого низкого за 2022 года уровня".