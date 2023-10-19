Совет директоров ГТЛК одобрил замещение еврооблигаций

"Совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) одобрил замещение еврооблигаций. Эмиссионная документация по всем шести выпускам будет направлена в ЦБ РФ в ближайшее время",- отмечается в сообщении.

Замещение планируется провести до конца 2023 года, за это время должны быть выплачены купоны за предыдущий период, то есть с мая 2022 по май 2023 года.