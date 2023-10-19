Миллер: «Газпром» способен удовлетворить спрос Китая в газе
«Газпром» располагает необходимыми ресурсами и технологиями, чтобы содействовать Китаю в обеспечении растущей экономики газом. Такое заявление сделал глава компании Алексей Миллер, передает Telegram-канал организации.
По его словам, согласно оценкам экспертам, к 2050 году мировой ВВП вырастет более чем в два раза, что поспособствует увеличению спроса на энергию. Миллер отметил, что эти перспективы в основном связаны с Азией и особенно Китаем с его динамично развивающейся и быстрорастущей экономикой. Он указал, что с 2016 по 2022 год спрос в КНР на газ вырос почти вдвое до 370 миллиардов кубометров, данный показатель сопоставим с суммарным объемом потребления газа в 2022 году Германией и Великобританией.
«При этом, по прогнозам экспертов, на горизонте до 2040 года потребление газа в КНР увеличится еще почти в два раза. "Газпром" располагает необходимыми ресурсами, технологиями и компетенциями, чтобы содействовать Китаю в обеспечении растущей экономики надежным и эффективным источником чистой энергии – природным газом. Компания и CNPC вместе уже ведут эту работу», — сказал Миллер.
В частности, он напомнил, что на востоке РФ уже сформирован комплекс из объектов добычи, транспортировки и переработки газа, который связывает газопровод «Сила Сибири». Кроме того, по словам Миллера, на территории Китая построили масштабную трубопроводную систему, которая будет принимать и транспортировать российский газ.