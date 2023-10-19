Миллер: «Газпром» способен удовлетворить спрос Китая в газе

По его словам, согласно оценкам экспертам, к 2050 году мировой ВВП вырастет более чем в два раза, что поспособствует увеличению спроса на энергию. Миллер отметил, что эти перспективы в основном связаны с Азией и особенно Китаем с его динамично развивающейся и быстрорастущей экономикой. Он указал, что с 2016 по 2022 год спрос в КНР на газ вырос почти вдвое до 370 миллиардов кубометров, данный показатель сопоставим с суммарным объемом потребления газа в 2022 году Германией и Великобританией.