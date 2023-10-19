Аналитики повысили ожидания по росту ВВП РФ

Опрошенные Банком России аналитики повысили ожидания по росту ВВП в 2023 году до 2,5% с 2,2%. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.

«Аналитики улучшили прогноз ВВП на 2023 год — рост на 2,5% (плюс 0,3 процентных пункта). Прогнозы роста экономики на последующие три года не изменились, как и оценка долгосрочных темпов роста — плюс 1,5% ежегодно. Согласно прогнозам аналитиков, изменение ВВП в 2026 году к 2021 году составит плюс 4,9%», — говорится в тексте.

.При этом их ожидания по ускорению инфляции в декабре 2023 года продолжили ухудшаться и теперь они ждут ее на уровне 7% вместо 6,3%. Также аналитики спрогнозировали среднюю ключевую ставку в нынешнем году, она будет находиться на уровне 9,8%.