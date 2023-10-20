Moody's поставило суверенный рейтинг Израиля на пересмотр

"Обзор будет сосредоточен на вероятной продолжительности и масштабах конфликта, а также оценке его последствий для институтов Израиля, в частности, эффективности политики, государственных финансов и экономики. <...> В течение обзорного периода Moody's будет оценивать вероятность продвижения конфликта к разрешению или вероятность значительной эскалации в течение длительного периода", - говорится в сообщении.