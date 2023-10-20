Эксперты оценили ограничения США российского нефтяного экспорта

Вашингтон ограничивает российский нефтяной экспорт — он решил ввести рестрикции в отношении фирм, которые осуществляют перевозку российской нефти по цене выше «потолка». Об этом сообщают «Известия».

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Как указывает издание, в европейских странах меры, принятые в отношении топлива, потерпели фиаско. Речь идет о введении ценового потолка на российскую нефть. России удалось не только вывести из-под эмбарго G7 более чем 70% морского экспорта, но и начать продавать Urals выше ценового «потолка» почти сразу после того, как он был введен, подчеркивает автор.

Данная ситуация не устроила США, отмечает газета. Это побудило власти этой страны ввести санкции. Ограничения коснулись двух компаний, а именно Lumber Marine SA (ОАЭ) и Ice Pearl Navigation Corp. (Турция).

По мнению экспертов, определенные негативные последствия для России за этим последуют. Однако экономисты не считают, что эффект от принятых мер будет длительным.

Они прогнозируют рост ставок фрахта ровно до открытия нового варианта обхода рестрикций. Подчеркивается, что у России есть широкий набор инструментов для обхода ограничений. И об этом знают на Западе, добавляется в статье.

По мнению специалистов, перевозчики будут более осторожны, однако рынок не будет испытывать значительные колебания объемов поставок и стоимости. Собеседники уверены в том, что на рынке фрахта останутся только те перевозчики, которым уже удалось преуспеть в вопросе обхода рестрикций.