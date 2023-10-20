На Кубани с начала года выпустили больше 200 миллионов бутылок вина

С начала 2023 года на территории Краснодарского края произвели больше 15,8 миллиона декалитров винодельческой продукции или около 210 миллионов бутылок. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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В том числе в крае выпустили 58 миллионов бутылок игристых вин.

"Кубанская продукция - известный бренд, который хорошо знаком жителям большинства регионов России и пользуется неизменным спросом. Сегодня на Краснодарский край приходится треть от всех площадей виноградников в стране - около 30 тысяч гектаров. Поэтому мы всячески развиваем и поддерживаем отрасль", - отметил Кондратьев.

В 2023 году на поддержку винодельческой отрасли в Краснодарском крае выделили больше миллиарда рублей. Компенсации выплачиваются аграриям при посадке лозы и на уходные работы за виноградом. Промышленность получает компенсации на оборудование.