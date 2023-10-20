Курс евро продолжил снижение к рублю

Курс европейской валюты опустился ниже 101 рубля, это произошло впервые с 12 сентября, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже 20 октября.

На 14:43 по московскому времени курс евро снизился на 1,83 рубля, до 100,97 рубля. При этом юань подешевел на 22 копейки, до примерно 13 рублей, а доллар опустился на 1,72 рубля, до 95,33 рубля.