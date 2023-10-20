Курс евро продолжил снижение к рублю

Курс евро опустился ниже 101 рубля впервые с 12 сентября
Курс европейской валюты опустился ниже 101 рубля, это произошло впервые с 12 сентября, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже 20 октября.
На 14:43 по московскому времени курс евро снизился на 1,83 рубля, до 100,97 рубля. При этом юань подешевел на 22 копейки, до примерно 13 рублей, а доллар опустился на 1,72 рубля, до 95,33 рубля.
Как писала «Парламентская газета», ранее председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что укрепление рубля после публикации указа президента о продаже экспортерами валютной выручки говорит о том, что ранее стоимость национальной валюты определялась не совсем объективно.