В Росфинмониторинге ответили на приостановку членства в группе «Эгмонт»

Решение руководства группы "Эгмонт" приостановить членство Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ носит политический характер и противоречит уставу международной структуры. Об этом сообщили представители Росфинмониторинга, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале ведомства.

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Таким образом в российской службе прокомментировали приостановку ее членства в группе "Эгмонт", которая объединяет подразделения финансовой разведки 170 юрисдикций. 18 октября руководство данной структуры объявило о своем решение, связав его принятие с обеспокоенностью из-за продолжающегося конфликта на Украине.

"Данное решение носит политизированный характер, не имеет законных оснований, грубо нарушает мандат, устав и принципы группы "Эгмонт" и не учитывает аргументированных позиций представителей значительного количества подразделений финансовой разведки", — говорится в заявлении.

Также в ведомстве добавили, что действия группы "Эгмонт" напрямую угрожают мировой финансовой системе. Причина тому — вынужденный отказ от проведения ряда международных расследований в указанной области.