Запад предупредил о наступающем коллапсе украинской экономики

Заявление саммита США и Евросоюза предупреждает о рисках коллапса украинской экономики и не содержит упоминаний о наступлении Киева или решимости добиться победы над РФ «на поле боя», передает ТАСС. Отмечается, что Украине посвящен большой раздел восьмистраничного документа, который был обнародован после встречи на высшем уровне.

Мы признаем срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики. <...> [России следует] немедленно вывести все свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины и компенсировать Киеву ущерб, — говорится в документе.

В ином случае Запад пообещал Москве ужесточение санкций и продолжение поиска формально легальных путей передачи Украине доходов от замороженных суверенных активов РФ.