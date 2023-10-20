В пятницу в первой половине дня рубль укрепляется к основным иностранным валютам. Курс доллара упал ниже 96 рублей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

© EPA/TACC

Подобная динамика наблюдается впервые с 25 сентября.

По состоянию на 11:14 мск курс американской валюты снизился на 1,3% и находился на уровне 95,79 рубля.

К 11:18 мск курс доллара замедлил снижение до 95,88 рубля (-1,2%). Курс евро опустился на 1,36%, до 101,4 рубля, юаня — на 1,29%, до 13,055 рубля.

Ранее Банк России перечислил факторы, помогающие стабилизировать курса рубля. Среди них — рост ставки, отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, разработка механизма конвертации нацвалют, которые используются во внешних расчетах, новая экспортная пошлина, привязанная к курсу, а также продажи валюты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ.