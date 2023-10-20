В крупнейшей экономике Европы обрушились цены на электроэнергию

Цены производителей в Германии, являющейся крупнейшей экономикой Европы, снизились в сентябре в годовом выражении на 14,7 процента, а расценки на электричество обрушились сразу на 46,2 процента. Такое падение стало рекордным за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1949 года, сообщает Федеральное статистическое управление (Destatis).

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Значительно подешевели также удобрения — на 42,9 процента год к году, энергоносители (33,5 процента) и древесина (20,8 процента). В то же время продовольствие в Германии выросло в цене на 5,5 процента, а, например, стоимость сахара для потребителей взлетела по сравнению с сентябрем 2022 года на 84,7 процента.

Ранее сообщалось, что рост цен в ФРГ по итогам первого осеннего месяца составил минимальные за два года 4,3 процента. При этом, несмотря на значительное снижение, инфляция в стране продолжает оставаться более чем вдвое выше целевого значения в два процента, установленного руководством ЕЦБ для 20 стран еврозоны.