Эксперт: Индия может стать «новым Китаем» для РФ
Глава Индийского делового совета Акашдип Сингх в рамках экспортного форума «Сделано в России» заявил о наличии у Индии потенциала стать для РФ «новым Китаем». Он указал на возможность переместить туда производство, передает агентство «Прайм».
Сингх обратил внимание на высокие экономические показатели страны. Как уточнил глава совета, все идет к тому, что страна получит такой статус.
«Вопрос только в том, как скоро это произойдет — пять лет, 10 лет — но то, что так и случится — это 100%», — подчеркнул Сингх.
Он указал на превращение Индии в мировой центр производства. По словам эксперта, не все хотят и могут работать с китайской стороной из-за специфики страны.
Сингх выступил за формирование «бренда» России в Индии и его активное продвижение. Также он считает необходимым поддерживать усилия компаний в области взаимодействия.
Ранее директор по исследованиям рынков Азиатско-Тихоокеанского региона JPMorgan Джеймс Салливан заявил, что ожидает укрепления позиций Индии. Страна, как утверждает он, может стать третьей по величине экономикой мира через четыре года.