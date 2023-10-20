Эксперт: Индия может стать «новым Китаем» для РФ

Глава Индийского делового совета Акашдип Сингх в рамках экспортного форума «Сделано в России» заявил о наличии у Индии потенциала стать для РФ «новым Китаем». Он указал на возможность переместить туда производство, передает агентство «Прайм».

© Unsplash

Сингх обратил внимание на высокие экономические показатели страны. Как уточнил глава совета, все идет к тому, что страна получит такой статус.

«Вопрос только в том, как скоро это произойдет — пять лет, 10 лет — но то, что так и случится — это 100%», — подчеркнул Сингх.

Он указал на превращение Индии в мировой центр производства. По словам эксперта, не все хотят и могут работать с китайской стороной из-за специфики страны.

Сингх выступил за формирование «бренда» России в Индии и его активное продвижение. Также он считает необходимым поддерживать усилия компаний в области взаимодействия.