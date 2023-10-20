В Минэкономразвития оценили использование рубля и юаня в торговле России

Решетников заявил что 68% российской торговли проходит в рублях и юанях
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российская торговля на 68% проходит в рублях и юанях. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Такое заявление Решетников сделал во время своего визита в Пекин. По его словам, такие показатели являются признаком перестройки российской торговли.
«Наша торговля действительно перестраивается. Если мы посмотрим на показатели торговли страны в целом, у нас 68% идет в рублях и юанях, а наша торговля с Китаем — 95% идет в рублях и юанях. То есть с этой точки зрения, с точки зрения платежей, новых каналов и так далее, в целом вопрос решен», — заявил он.
Глава Минэкономразвития также добавил, что его переговоры с Китаем прошли «в атмосфере дружбы, понимания и конструктивного диалога». Он уточнил, что во время его визита обсуждался широкий спектр вопросов торговли, а также различного взаимодействия и развития.
«В общем, действительно крайне насыщенная повестка. Поэтому и делегация была обширная, было действительно много бизнеса», — подытожил он.
Ранее Решетников назвал сокращение дисконта на нефть Urals сформировавшимся трендом.