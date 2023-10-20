В Минэкономразвития оценили использование рубля и юаня в торговле России

«Наша торговля действительно перестраивается. Если мы посмотрим на показатели торговли страны в целом, у нас 68% идет в рублях и юанях, а наша торговля с Китаем — 95% идет в рублях и юанях. То есть с этой точки зрения, с точки зрения платежей, новых каналов и так далее, в целом вопрос решен», — заявил он.