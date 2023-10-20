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В России могут запретить экспорт керосина

Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что Минэнерго, Минфин, Федеральная таможенная служба и нефтяные компании должны подготовить перечень превентивных мер для обеспечения бесперебойных поставок зимнего дизельного топлива. Об этом пишет «Интерфакс».

В России могут запретить экспорт керосина
© РИА Новости

Отмечается, что возможным решением может стать запрет экспорта керосина или изменение правил начисления акциза на авиакеросин.

С таким поручением Новак выступил на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов. В ходе совещания были отмечены неудовлетворительные результаты выполнения предыдущего поручения кабмина об анализе рынка с целью обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов представителям ВПК.

До этого Минфин предложил варианты решения проблем с топливом для регионов. Было предложено закупать определенный объем мазута для госнужд, в первую очередь регионов, а также предоставить регионам дополнительное финансирование.

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