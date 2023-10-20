Экономист: юань остается неконвертируемой валютой

Юань остается неконвертируемой валютой, поскольку его доля в международных экономических расчетах составляет 5%, а доля доллара – 85%. Такое мнение озвучил экономист Дмитрий Прокофьев, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

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Как рассказал Прокофьев, чтобы обратить внимание мирового населения на другую валюту вместо доллара, нужно 300 лет платить по своим долгам. За долларом стоит не только Федеральная резервная система Америки, но и желание людей использовать доллар в качестве инструмента сохранения стоимости. Потому что их собственные инструменты этому не соответствуют, объяснил он.

Также он затронул тему роста американского госдолга, пузыря и кризиса, невозможности Соединенных Штатов обслуживать свои обязательства. Он считает, что стоимость обслуживания долга США вполне приемлема для американской экономики и бюджета. Развитый и сложный финансовый американский рынок – это преимущество перед тем же Китаем, сказал эксперт.

Кроме того, он уверен, что доллар еще долго будет пользоваться доверием большинства. Потому что эту валюту накапливают люди и банки на своих счетах по своему желанию, а не по приказу какой-либо инстанции, заключил Прокофьев.