Стало известно, как Украина распорядилась арестованными российскими деньгами

Председатель украинской партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что Киев направил арестованные деньги российских банков на внутренние выплаты. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что из арестованных российских средств 4,4 миллиарда гривен (приблизительно 120 миллионов долларов) было направлено Украиной на жилищные компенсации.

«На сегодняшний день для выплаты компенсаций были использованы только средства российских банков, работавших на территории Украины. Самая крупная сумма была от "дочки" Сбербанка», — заявила она.