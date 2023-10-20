Минсельхоз сообщил об отсутствии предпосылок для скачков цен на овощи

Обоснованных предпосылок для скачков цен на овощную продукцию в России нет, учитывая производственные показатели в овощеводстве защищенного грунта. Об этом сообщил Минсельхоз РФ по итогам совещания, посвященного текущей ситуации и прогнозах производства в овощеводстве защищенного грунта.

В совещании под председательством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева приняли участие руководители ведущих компаний отрасли, представители Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы.

"Дмитрий Патрушев подчеркнул, что, учитывая производственные показатели, обоснованных предпосылок для скачков цен нет, и призвал представителей бизнеса принять меры, которые оперативно отразятся на стоимости овощей", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении министерства, в последние годы, овощеводство, в первую очередь тепличное, показывает рост. Так, в 2022 году в целом по организованному сектору производство овощей составило 7,2 млн тонн, в защищенном грунте сбор превысил 1,6 млн тонн.