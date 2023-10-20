Эксперт объяснил причину падения курса евро
Заведующий кафедрой «Финансы и кредит» ЮФУ Олег Свиридов объяснил причину падения евро. Об этом сообщает «Абзац».
Напомним, что во время пятничных торгов на Мосбирже курс евро по отношению к рублю впервые с 12 сентября упал ниже 101 рубля. По словам Свиридова, это объясняется указом президента России Владимира Путина о продаже валютной выручки.
«Относительное падение курса евро связано с выходом указа президента о продаже валютной выручки. В Европу пошёл товар, и на торги было выброшено большее количество евро, чем готовы были купить. Центробанк предпринимает действия, чтобы понизить курс до коридора 95-97 рублей за евро», — рассказал эксперт.
11 октября президент России подписал указ, обязывающий некоторых экспортеров страны продавать выручку в иностранной валюте.