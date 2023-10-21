США и ЕС хотят передавать Киеву доходы компаний от замороженных активов России

Вашингтон и Брюссель намерены изучить методы передачи Киеву доходов частных компаний, которые были получены от замороженных активов России. Об этом говорится в итоговом заявлении по итогам саммита США - Евросоюза по Украине.

«Мы рассмотрим, как любые чрезвычайные доходы частных компаний, полученные напрямую от замороженных суверенных активов России, могут быть направлены для поддержки Украины», - передает телеканал «360» текст документа.

Помимо этого, участники саммита признали необходимость принять меры, чтобы не допустить коллапса экономики Украины.

Соединенные Штаты и Евросоюз настроены активизировать свои усилия, «чтобы помощь отвечала всем потребностям» их сателлита.