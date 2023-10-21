США и ЕС хотят передавать Киеву доходы компаний от замороженных активов России
Вашингтон и Брюссель намерены изучить методы передачи Киеву доходов частных компаний, которые были получены от замороженных активов России. Об этом говорится в итоговом заявлении по итогам саммита США - Евросоюза по Украине.
«Мы рассмотрим, как любые чрезвычайные доходы частных компаний, полученные напрямую от замороженных суверенных активов России, могут быть направлены для поддержки Украины», - передает телеканал «360» текст документа.
Помимо этого, участники саммита признали необходимость принять меры, чтобы не допустить коллапса экономики Украины.
Соединенные Штаты и Евросоюз настроены активизировать свои усилия, «чтобы помощь отвечала всем потребностям» их сателлита.
На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил о решении создать фонд поддержки Украины, который будет пополняться за счет прибыли с замороженных российских активов. По расчетам бельгийской стороны, Киев может рассчитывать на помощь в размере 1,7 млрд евро.