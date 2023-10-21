Министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" нателеканале "Россия-1" заявил, что не видит рисков для резкого падения курса рубля. Видеофрагмент опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Ведущий программы спросил у министра, есть ли на сегодняшний день в российской экономике какие-то фундаментальные показатели, которые говорили бы о риске резкого падения курса рубля.

"Я не вижу таких", - ответил Силуанов.

Он обратил внимание на то, что в этом вопросе важна предсказуемость.

"В последнее время правительство и президент приняли решение об определенных мерах контроля за возвратом валютной выручки, - напомнил Силуанов. - Думаю, что это один из элементов стабилизации курса".

По словам министра, потребуется определенное время, чтобы проанализировать, как сработают данные шаги.