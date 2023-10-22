Украине стало мало выделяемых США денег

Решил немного покопаться по деньгам из США и тем $61,4 млрд, которые в запросе Белого дома должны идти на Украину. Так вот, это условно ноябрь 2023-го — ноябрь 2024-го. <...> На прямую бюджетную поддержку там заложено $11,8 млрд. А мы сейчас готовим бюджет 2024 года, где нужно $42,9 млрд, и тридцать процентов из этого — $12,87 млрд — должно было идти из США, — указал депутат.