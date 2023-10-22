Учетная ставка в Турции может вырасти до 35%

Турецкие экономисты прогнозируют повышение учетной ставки Центробанка страны на 5 процентных пунктов — до 35%. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

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По данным телеканала, опрос 19 экономистов показал, что они ожидают роста ставки в пределах 32,5-35%. К концу года, по их мнению, ставка может вырасти до 40%. 26 октября состоится заседание Комитета по денежно-кредитной политике ЦБ Турции. Глава ЦБ Хафизе Гайе Эркана огласит решение о ставке в 14:00 по местному времени.

В июне турецкий ЦБ сообщил о постепенном ужесточении денежно-кредитной политики путем осторожного повышения ставок. После он впервые за два года поднял ставку рефинансирования с 8,5 до 15%, хотя аналитики прогнозировали менее значительное изменение. На сентябрьском заседании Центробанк Турции повысил ставку менее радикально с 25% до 30%.