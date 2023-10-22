Россия и Иран переходят на беспошлинную торговлю

Иран и Россия снимут таможенные пошлины на обоюдные поставки товаров. Об этом заявил представитель российско-иранской торговой палаты Камбиз Мирказеми, сообщает IRNA.

По его словам, достигнута соответствующая договоренность, что пошлины будут сняты к марту 2024 года.

Мирказеми добавил, что Армения, Белоруссия, Иран и Россия перейдут на расчеты в национальной валюте при торговых операциях. Перемещения товаров будут осуществляться при открытых таможенных границах.