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Россия и Иран переходят на беспошлинную торговлю

Иран и Россия снимут таможенные пошлины на обоюдные поставки товаров. Об этом заявил представитель российско-иранской торговой палаты Камбиз Мирказеми, сообщает IRNA.

Россия и Иран переходят на беспошлинную торговлю
© РИА Новости

По его словам, достигнута соответствующая договоренность, что пошлины будут сняты к марту 2024 года.

Мирказеми добавил, что Армения, Белоруссия, Иран и Россия перейдут на расчеты в национальной валюте при торговых операциях. Перемещения товаров будут осуществляться при открытых таможенных границах.

Накануне сообщалось, что именно Россия поставляет в Иран. Экспорт в Исламскую республику составил треть от общероссийского объема несырьевых товаров.

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