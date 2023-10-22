В Молдавии потребовали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве

Он рассказал, что аграриям не удается погасить долги по кредитам из-за неурожая, в результате чего у них конфискуют имущество.

Фермеры настаивают, чтобы их признали неплатежеспособными. Кроме того, они также планируют добиться разработки закона, регулирующего создание Фонда гарантирования сельскохозяйственных кредитов. Отмечается, что аграрии обратились к властям с требованием удовлетворить их жалобы в ближайшие семь дней, пригрозив, что в противном случае они выйдут на протесты.