МИД РФ: ЕС заблокировал партии удобрений для беднейших стран
Западным странам, незаконно удерживающим российские удобрения, следует приложить усилия для их скорейше отправки в бедные и беднейшие страны, отметили в МИД РФ. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.
В МИД напомнили, что в сентябре прошлого года Москва предложила бесплатно, на гуманитарных началах, передать нуждающимся странам 262 тыс. тонн удобрений, заблокированных в портах стран Балтии, Нидерландов и Бельгии.
По словам дипломатов, международные организации поддержали инициативу России. Вместе с тем, ситуация практически не изменилась. За 13 месяцев были осуществлены только две поставки - в Малави и Кению.
Запланированные поставки в Нигерию, Зимбабве, на Шри-Ланку сорвались в силу того, что власти европейских стран не желают выпускать из портов суда с российскими удобрениями.
Дипломаты подчеркнули, что история с удобрениями в очередной раз показала лицемерие и двойные стандарты стран Запада.