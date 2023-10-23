В Киргизии сообщили о росте средней зарплаты в 2023 году на 25%

БИШКЕК, 23 октября. /ТАСС/. Средняя заработная плата в Киргизии в 2023 году увеличилась более чем на 25% и достигла отметки в $360. Об этом говорится в опубликованном отчете Национального статистического комитета республики.

"По результатам данных за январь - сентябрь текущего года в республике зафиксированы высокие показатели роста по основным направлениям экономики и социального развития. Среднемесячная заработная плата выросла по сравнению с прошлым годом на 25,7% и составила 32 078 сомов ($360,4)", - говорится в отчете.

Положительная динамика наблюдается и в сфере экспортно-импортных операций, товарооборот страны с другими странами в этом году увеличился на 27% и составил $9,407 млрд. "При этом показатель выручки Кыргызстана от экспорта вырос на 46%, составив $1,85 млрд, а импорт увеличился на 23% - до $7,5 млрд", - отметили в Нацкомстате.

Помимо этого, в 2023 году на 17% увеличились "инвестиции в основной капитал", достигнув отметки в 97 млрд сомов ($1,09 млрд).