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Экономика Украины терпит крах из-за массовой миграции

Экономика Украины приближается к краху из-за военных действий и массового оттока населения. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на исследования Института демографии и социальных исследований НАН Украины.

Экономика Украины терпит крах из-за массовой миграции
© РИА Новости

По данным исследователей, за последние 20 месяцев страну покинули не меньше шести миллионов человек, еще около четырех миллионов остались на территориях, перешедших России.

Уровень безработицы на Украине в 2022 году достиг 21,1%, и страна вошла в десятку мировых лидеров по этому показателю. Для сравнения, в Польше безработица составляет менее пяти процентов. При этом 40% украинских беженцев находят работу в Польше за неделю.

На родине же у 40% украинцев поиск работы занимает около года, отмечает директор ИДиСИ Элла Либанова. 55% жалуются на отсутствие предложений по специальности. Средняя зарплата составляет 12,6 тыс. гривен (около $300). 81% опрошенных признались, что их доходы с начала 2022 года существенно упали.

По данным Центра Разумкова, большинство трудоустроенных заняты в торговле, сельском хозяйстве и образовании. Либанова предлагает переобучить украинцев с невостребованных специальностей на более полезные стране профессии. Однако пока к этому готовы лишь 8,9% респондентов.

Экономист Михаил Беляев полагает, что восстановление Украины займет не менее пяти лет. По его словам, страна уже никогда не будет самостоятельным государством, а превратится в придаток Запада. Другие эксперты также не видят перспектив у украинской экономики.

В начале октября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что в России могут ввести ежегодную индексацию пособия по безработице.

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