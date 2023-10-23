Банк России назвали недостаточно жестким

Представители бизнеса и аналитики считают проводимую Банком России денежно-кредитную политику (ДКП) недостаточно жесткой. Об этом со ссылкой на данные октябрьского мониторинга предприятий основных отраслей российской экономики, который проводит регулятор, «Коммерсантъ».

В октябре индикатор бизнес-климата вырос с 6 до 6,2 пункта за счет улучшения ожиданий, в то время как показатель деловой среды упал с 1 до минус 0,4 пункта. Индексы уходят в минус впервые в 2023 году на фоне резкого ухудшения оценок выпуска и спроса, а также оценок отпускных цен, их прогнозов и издержек.

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В Институте Гайдара называют причиной роста оптимизма компаний позитивную динамику спроса, который достиг лучших значений с февраля 2022 года. Он увеличивается на фоне снижения планов выпуска в сентябре-октябре вместе со снижением дефицита запасов готовой продукции. По мнению аналитиков Telegram-канала MMI, российская экономика балансирует между ростом и спадом: «спрос растет, а выпуск — сокращается (по-видимому, из-за дефицита ресурсов и санкционных ограничений)», отмечают они. Рост ожиданий идет на фоне увеличения ключевой ставки, и ДКП еще не достигла нужной степени жесткости, чтобы охладить перегретый спрос.

Аналитики считают, что ЦБ потребуется увеличить ставку до 15 процентов для достижения инфляции в 7 процентов к концу 2023 года и снижению ее уровня до 5,1 процента к концу 2024-го. Ужесточение ДКП поможет охладить рост цен, но повысит риск рецессии в следующие шесть месяцев выше 70%, отмечают они.

Очередное заседание совета директоров Банка России состоится 27 октября. По словам зампреда регулятора Алексея Заботкина, для возвращения инфляции к цели в четыре процента уже принятых решений недостаточно, поэтому регулятор может увеличивать ключевую ставку и далее. По данным ЦБ, к концу 2023 года уровень инфляции в России может превысить прогнозируемые 6-7 процентов.

Последний раз Центробанк увеличивал ставку до 13 процентов в середине августа 2023-го. Представители регулятора объяснили решение стремлением вернуть инфляцию к четырем процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем.