Россия нарастила объем торговли с Индией до рекордного уровня

Данные индийского министерства торговли и промышленности свидетельствуют о рекордном увеличении торговли РФ и Индии за первые восемь месяцев текущего года. Показатель вырос до 43,8 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

За указанный период индийская сторона приобрела российских товаров на 41,2 миллиарда долларов, тогда как год назад сумма составила 17,1 миллиарда.

Наряду с этим Индии удалось нарастить поставки собственной продукции России до 2,6 миллиарда долларов. Так, показатель увеличился в 1,5 раза.

В итоге товарооборот сторон составил 43,8 миллиарда долларов. Данный уровень в 2,3 раза превышает объем торговли в январе — августе прошлого года и на 20 процентов — объем за весь 2022 год.

Вместе с тем агентство указывает на сохранение проблемы торгового дефицита двух стран. В сравнении с прошлым годом он расширился в 2,5 раза (за основу также взят период с января по август).

Как говорится в публикации, в результате Россия - четвертый крупнейший торговый партнер Индии и второй важнейший поставщик товаров в страну.